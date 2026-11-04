Bartın\'da DKMP\'nin yaban hayatı envanterinde dişi karaca görüntülendi

BARTIN'da yaban hayatı envanter çalışmaları sırasında Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, doğal ortamında dolaşan karacayı görüntüledi.

DKMP 10'uncu Bölge Müdürlüğü Bartın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yüzde 64'ü ormanlarla kaplı Bartın'da yaban hayatı envanter çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, sorumluluk sahalarındaki 1000 rakımlı ormanda bir karacayla karşılaştı. Doğal ortamında görüntülenen karacanın beslendiği ve çevresini dikkatlice izlediği görüldü. Dişi karaca, ağaçların arasında yavaşça ilerleyerek gözden kayboldu.