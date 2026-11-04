Bartın\'da DKMP\'nin yaban hayatı envanterinde dişi karaca görüntülendi

Bartın'da DKMP'nin yaban hayatı envanterinde dişi karaca görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da yaban hayatı envanteri yapan DKMP ekipleri, 1000 rakımlı ormanda doğal ortamındaki dişi karacayı görüntüledi. Karacanın beslendiği ve çevresini izlediği, ardından ağaçların arasında yavaşça ilerleyerek gözden kaybolduğu görüldü.
BARTIN'da yaban hayatı envanter çalışmaları sırasında Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, doğal ortamında dolaşan karacayı görüntüledi.
DKMP 10'uncu Bölge Müdürlüğü Bartın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yüzde 64'ü ormanlarla kaplı Bartın'da yaban hayatı envanter çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, sorumluluk sahalarındaki 1000 rakımlı ormanda bir karacayla karşılaştı. Doğal ortamında görüntülenen karacanın beslendiği ve çevresini dikkatlice izlediği görüldü. Dişi karaca, ağaçların arasında yavaşça ilerleyerek gözden kayboldu.
Kaynak: DHA
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