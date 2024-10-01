Bartın'da Eğitim 1 Gün Süreyle İkiye Ayrıldı - Son Dakika
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Bartın'da Eğitim 1 Gün Süreyle İkiye Ayrıldı

Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ekim'de okullara 1 gün ara verildi.

01.10.2024 23:49
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BARTIN'da olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikten yapılan açıklamada, 2 Ekim Çarşamba günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısı verdiği Bartın'da, valilikçe sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Vali Nurtaç Arslan imzasını taşıyan açıklamada, "Bartın il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ekim 2024 Çarşamba günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 2 Ekim 2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Kaynak: DHA

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