Bartın'da ev deposunda 8 ton titanyum bulundu, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bartın'da ev deposunda 8 ton titanyum bulundu, 3 kişi gözaltına alındı

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Bartın\'da ev deposunda 8 ton titanyum bulundu, 3 kişi gözaltına alındı
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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında kent merkezindeki bir evin deposunda 8 ton titanyum ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Maddenin yaklaşık 40 milyon TL değerinde olduğu belirtildi; halk sağlığını tehdit etmediği tespit edildi.

BARTIN'da bir evin deposunda 8 ton titanyum maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Bartın ve Amasra ilçelerinde polis ekipleri tarafından evlere baskınlar yapıldı. Kent merkezinde A.B.'ye ait evin deposunda yapılan baskında 8 ton titanyum maddesi ele geçirildi. Ekipler, A.B. ile birlikte olayla bağlantısı bulunduğu belirtilen S.Ç. ve H.B.'yi gözaltına aldı. Depoda ele geçirilen titanyum maddesi, AFAD ve Emniyet Bomba İmha ekiplerince analiz edilerek halk sağlığını tehlikeye atacak bir durumunun olmadığı tespit edildi. Ele geçirilen titanyum maddesinin piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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