Bartın'da Halk Otobüsü Devrildi
Bartın'da Halk Otobüsü Devrildi

06.05.2026 00:50
Bartın'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu 44 öğrenci ve sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da belediye halk otobüsünün otomobilin üzerine devrilmesi sonucu sürücüler ile 44 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Kent merkezinden Bartın Üniversitesine öğrenci taşıyan H.K. yönetimindeki 74 HO 1053 özel halk otobüsü, Kutlubeyyazcılar kampüsü mevkisinde virajdan dönmek isterken çarpıştığı İ.Ç. idaresindeki 06 FEB 298 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile 44 üniversite öğrencisi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından tedbir ve tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.

"Şu an 20 kişinin tedavisi devam ediyor"

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, öğrencileri hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti, ilgililerden sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Arslan, ziyaret sonrası gazetecilere, sabah saatlerinde yaşanan kazanın ardından sürücüler ile 44 üniversite öğrencisinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

"Sevindirici olan şey, ciddi yaralanması olan kimse yok." diyen Arslan, 1 kişinin karın travması nedeniyle yatışının yapıldığını, bunun dışında ciddi sıkıntı olmadığını kaydetti.

Arslan, 20 kişinin tedavisinin devam ettiğini aktararak, "Ufak sıyrıklar, birtakım çatlaklar, yumuşak doku travmaları var. Sevindirici olan da bu. Aslında hepimizin trafik kurallarına uymamız gerektiğini hatırladığımız bir kaza yaşadık. Allah beterinden korusun, hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal ile İl Sağlık Müdürü Özkan Pulat da yer aldı.

Kaynak: AA

Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
