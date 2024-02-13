Bartın'da köyün su motorunu çalan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bartın'da köyün su motorunu çalan 3 şüpheli tutuklandı

Bartın\'da köyün su motorunu çalan 3 şüpheli tutuklandı

Bartın'ın Terkehaliller ve Akçamescit köylerinin su ihtiyacını karşılayan deponun su motorunun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen T.Ö., M.T. ve M.K'yi gözaltına aldı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

13.02.2024 12:33  Güncelleme: 12:33
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Bartın'da köyün su ihtiyacını karşılayan deponun su motorunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Terkehaliller ve Akçamescit köylerinin su ihtiyacını karşılayan ormanlık alandaki deponun su motorunun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheliler T.Ö. (32), M.T. (37) ve M.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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