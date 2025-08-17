Bartın'da Kuraklık Ulukaya Şelalesi'ni Kuruttu - Son Dakika
Bartın'da Kuraklık Ulukaya Şelalesi'ni Kuruttu

17.08.2025 09:50
Bartın'da kuraklık nedeniyle Ulukaya Şelalesi su alamaz hale geldi, Ulus Çayı'da debisi düştü.

BARTIN'da kuraklık nedeniyle Ulukaya Şelalesi ve Ulus Çayı kuruma noktasına geldi. Ağaçların ve otların ortaya çıktığı çay ve şelale dron ile görüntülendi. Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, "Ulus ilçemiz için su temin ettiğimiz Ulukaya Şelalesi'nden yaklaşık 1,5 aydır su alamıyoruz. Biz daha önce yaptığımız keson kuyularımızdan ilçemize su veriyoruz. Tabi önümüzdeki süreç nasıl olur bilemiyorum. Ama kuyularda bile sularımız azalmaya başladı. Ulus Çayımızın debisi bile yüzde 10'nu altına düştü" dedi.

Ulus ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında bulunan Ulukaya şelalesi en son nisan ayında yağış alırken, 3 aydır kuraklık üst seviyeye çıktı. Bir kaya oyuğundan çıkarak 25 metreden aşağıya düşen suda yüzde 80 oranında azalma yaşandı. Drahna vadisi ve Soğucaksu Dağından gelerek Ulus ilçesinin ortasından geçen Ulus Çayı da kuruma noktasına geldi. Çayda azalan su nedeniyle debisi yüzde 10'a kadar düştü. Ağaçların ve otların ortaya çıktığı çay ve şelale dron ile görüntülendi. 10 bin nüfuslu Ulus ilçesinin şebeke suyunu aldığı Ulukaya Şelalesi'nin kuruma noktasına gelmesi nedeniyle belediye ek tedbirler alarak daha önce kurulan keson kuyuların suyu kent merkezinin ihtiyacını karşılıyor.

'BÖYLE KURAKLIK GÖRMEDİK'

Yoğun bir kuraklık yaşandığını ve ilk kez havaların bu şekilde aşırı sıcak olduğunu söyleyen Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, "İlçemiz bu yazın 40-42 dereceleri aşan sıcaklıklar gördük. Dolayısıyla bu da ilçemizde yoğun kuraklığa neden oldu. Su kaynaklarımızda daha önce ağustosun başında eksilme hissederdik ama bu sene temmuz ayının başından bu yana özellikle doğal su kaynaklarımızda sular kesildi. Ulus ilçemiz için su temin ettiğimiz Ulukaya Şelalemizden yaklaşık 1,5 aydır su alamıyoruz. Biz daha önce yaptığımız keson kuyularımızdan ilçemize su veriyoruz. Tabi önümüzdeki süreç nasıl olur bilemiyorum ama kuyularda bile sularımız azalmaya başladı. Ulus Çayımızın debisi bile yüzde 10'nun altına düştü. Bu da tabi bizi endişeye düşürüyor. Onun için tüm halkımızdan suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

