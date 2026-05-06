Bartın'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

06.05.2026 02:13
Oto sanayi sitesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BARTIN'da oto sanayi sitesi içerinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Gölbucağı Mahallesindeki oto sanayi sitesinde meydana geldi. Oto sanayi sitesinin içerisinde ilerleyen otomobil, yan yoldan çıkan E.D. (22) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobilin çarpmasıyla savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bartın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

