Bartın'da Motosikletli Kurye Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bartın'da Motosikletli Kurye Hayatını Kaybetti

Bartın'da refüje çarpan motosikletteki kurye Emircan Mazak (17), hayatını kaybetti. Mazak'ın 1 ay önce işe başladığı, kazanın da yemek siparişi dönüşü yaşandığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

06.06.2024 10:47
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BARTIN'da refüje çarpan motosikletteki kurye Emircan Mazak (17), hayatını kaybetti. Mazak'ın 1 ay önce işe başladığı, kazanın da yemek siparişi dönüşü yaşandığı belirtildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bartın- Zonguldak yolu Gecen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bartın istikametine giden kurye Emircan Mazak'ın kullandığı 74 AAZ 988 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada Mazak hayatını kaybetti. Cenaze Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Emircan Mazak'ın 1 ay önce kent merkezindeki bir restoranda motosikletli kurye olarak işe girdiği, kazanın da yemek siparişini teslim ettikten sonra meydana geldiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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