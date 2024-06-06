Bartın'da Motosikletli Kurye Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bartın'da Motosikletli Kurye Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Bartın'da motosikletli kurye Emircan Mazak, yemek siparişi teslim ettikten sonra dönerken kaza yaparak hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mazak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç motosikletlinin cenazesi inceleme sonrası Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.06.2024 10:50
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BARTIN'da, motosikletle yemek siparişi bıraktıktan sonra restorana dönerken, orta refüje çarpıp düşen motosikletli kurye Emircan Mazak (17), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bartın- Zonguldak yolunun Gecen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine giden motosikletli kurye Emircan Mazak'ın kullandığı 74 AAZ 988 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mazak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç motosikletlinin cenazesi inceleme sonrası Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emircan Mazak'ın 1 ay önce kent merkezindeki bir restoranda motokurye olarak işe girdiği, kaza sırasında da yemek siparişini teslim ettikten sonra döndüğü öğrenildi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bartın'da Motosikletli Kurye Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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