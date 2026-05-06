Bartın'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

Bartın'da otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gölbucağı Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, E.D. (22) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde yan yola girmek için manevra yapan otomobille motosikletin çarpışması ve motosiklet sürücüsünün savrulması yer alıyor.
