Bartın\'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki karaca tedavi sonrası doğaya salındı

Bartın'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki karaca tedavi sonrası doğaya salındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da kırsal alanda 3 gün önce otomobilin çarptığı 3 yaşındaki karaca, sürücülerin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince veterinere götürüldü. Bacaklarındaki yaralanma nedeniyle 3 günlük tedavi ve rehabilitasyon gören karaca yeniden doğaya bırakıldı.
BARTIN'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Kırsal bölgede 3 gün önce otomobilin çarptığı karaca, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak kent merkezindeki veterinere götürüldü. Veteriner hekim tarafından bacaklarında yaralanma tespit edilen karaca, 3 günlük tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: DHA
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