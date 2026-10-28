Bartın\'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki karaca tedavi sonrası doğaya salındı

BARTIN'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kırsal bölgede 3 gün önce otomobilin çarptığı karaca, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak kent merkezindeki veterinere götürüldü. Veteriner hekim tarafından bacaklarında yaralanma tespit edilen karaca, 3 günlük tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.