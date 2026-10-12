Bartın\'da palamut avına çıkan balıkçılar, teknelerine yanaşan yunusları görüntüledi

Bartın'da palamut avına çıkan balıkçılar, teknelerine yanaşan yunusları görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da dün öğle saatlerinde İnkumu beldesi ve Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu açıklarında çapari oltasıyla palamut avlayan balıkçıların teknesine yunuslar eşlik etti. Balıkçılar, teknelerinin yanında yüzen yunusları cep telefonuyla görüntüledi.
BARTIN'da oltayla palamut avına çıkan balıkçıların teknesine yunuslar eşlik etti. Teknenin yanında yüzen yunuslar, cep telefonuyla görüntülendi.
İnkumu beldesi ve Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu açıklarında dün öğle saatlerinde oltayla palamut avına çıkan balıkçılar, yunuslarla karşılaştı. Çapari oltasıyla palamut avlamaya çalışan balıkçılar, teknelerinin yanında yüzen yunusları cep telefonuyla görüntüledi.
Kaynak: DHA
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