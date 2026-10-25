Bartın\'da PGL maçında kalp krizi geçiren 35 yaşındaki futbolcuya anjiyo yapıldı

BARTIN'da Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor arasında oynanan karşılaşmada kalp krizi geçiren Akın Karaaslan (35), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Karaaslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 7'nci Grup'ta mücadele eden Arıt Kayadibispor, dün Bartın Atatürk Stadı'nda Gençlik Mimar Sinan Spor ile karşılaştı. Maçın 90'ıncı dakikasında Gençlik Mimar Sinan Spor oyuncusu Akın Karaaslan, aniden fenalaşıp yere yığıldı. Hakemin oyunu durdurmasının ardından futbolcular, sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. İlk müdahalesi sahada yapılan Karaaslan, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen futbolcunun tedavi altına alındığı ve anjiyo yapıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.