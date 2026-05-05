Bartın\'da Sel Tatbikatı Gerçekleştirildi

BARTIN'da olası sel afetine karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde tatbikat gerçekleştirildi. 184 personelin yer aldığı tatbikatta, senaryo gereği selde mahsur kalanlar ve suya kapılanlar kurtarıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, kentte ilk kez olası sel felaketine yönelik arama-kurtarma tatbikatı yapıldı. Kozcağız Barajı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryoya göre, beldede meydana gelen selde derede mahsur kalanları kurtarma çalışması, evlerde mahsur kalanların tahliyesi ile selde çöken evdeki insanların kurtarılması canlandırıldı.

Tatbikatta AFAD, arama kurtarma, Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE), Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Degak-3 dalgıçları, Kızılay ve sivil arama kurtarma ekiplerinden oluşan 184 personel görev aldı. Ekipler, yapılan anonslarla farklı senaryolarda mahsur kalanları kurtardı.