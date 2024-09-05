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Bartın'da "Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Nurtaç Arslan başkanlığında Valilik 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) eğitim gören gençlerin huzurlu ve güvenli ortamda eğitimlerine devam etmesi amacıyla alınan ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca yeni akademik yılda öğrenciler için barınma, ulaşım ve güvenlik konuları görüşüldü.

KBÜ Rektörü Kırışık'tan Rektör Uzun'a ziyaret

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamındaki ziyarette, BARÜ ile yapılabilecek eğitim faaliyetleri değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Uzun, üniversitelerin ortak akıl kültürünü benimseyerek el birliğiyle geleceği inşa ettiğini ifade etti.

Ülkenin ulusal ve uluslararası alanda gelişimine katkıda bulunmak için bölge üniversiteleri olarak uyum içerisinde önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Uzun, "Yeni akademik yılda da yürütülecek faaliyetler hakkında tecrübe paylaşımında bulunmak üzere bir araya geliyoruz, ortak hedeflerimizi daha kapsamlı şekilde ileri noktalara taşımak amacıyla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu itibarla kıymetli Rektörümüz Kırışık'a birlikte hareket etme noktasındaki yaklaşımları ve yakın ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Kırışık da kendilerine gösterilen misafirperverlik için Uzun'a teşekkür ederek, üniversiteler arasındaki akademik iş birliğinin önemine değindi.

Çiftçiler yeni desteklerle ilgili bilgilendirildi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Bitkisel Üretimde Yeni Destekleme Modeli" kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Müdürü Yasin Önder, müdürlükteki toplantıda yaptığı konuşmada, 2024-2025 üretim sezonuyla başlayan "3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması" ve 2025-2026-2027 üretim yıllarını kapsayan desteklerin çiftçilere ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda, yapılan desteklerle ilgili bilgi de verildi.