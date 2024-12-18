Bartın\'da Yangın: 2 Ev Hasar Gördü

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Bartın'da 2 evde hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sipahiler köyünde İzzet G'ye ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi.

Yangını fark eden ev sahibi ve eşi dışarı çıktı.

Kısa sürede evi tamamen saran yangın, bitişikteki eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle 2 ev zarar gördü, fenalaşan aile sakinlerini komşuları sakinleştirdi.