Bartın\'da yaralı bulunan karaca tedavi edilip doğal ortamına bırakıldı

Bartın'da yaralı bulunan karaca tedavi edilip doğal ortamına bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da ormanlık alanda yaralı bulunan karaca, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortamına bırakıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri karacayı bulunduğu yerden aldı.
Bartın'da yaralı halde bulunan karacayı tedavi eden ekipler, sağlığına kavuşmasının ardından hayvanı doğal ortamına bıraktı.
Ormanlık alanda bir karacayı yaralı halde gören vatandaşlar, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, karacayı bulunduğu yerden aldı.
Tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan karaca, yeniden doğayla buluşturuldu.
Kaynak: AA
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