Bartın'da Yaralı Ebabil Doğaya Salındı - Son Dakika
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Bartın'da Yaralı Ebabil Doğaya Salındı

Bartın\'da Yaralı Ebabil Doğaya Salındı

Bartın'da ev hanımının yaralı ve bitkin halde bulduğu ebabil, evinde bakımını yaparak iyileştirildikten sonra doğaya salındı. Serap Koçbaş, yarasını iyileştirdiği kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Kuş, ormanlık alanda özgürce uçma imkanına kavuştu.

09.05.2024 14:01
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Bartın'da ev hanımının yaralı ve bitkin halde bulduğu ve evinde bakımını yaparak iyileştirdiği ebabil, doğaya salındı.

Orduyeri Mahallesi'nde ikamet eden Serap Koçbaş, 4 gün önce misafirliğe gittiği annesinin evinin merdivenlerinde yaralı ve bitkin halde bulduğu ebabili evine götürdü.

Koçbaş, manav kasalarından yaptığı yuvada kanadındaki yarasını iyileştirdiği kuşu besledi.

Bir süre sonra kuşun kafes ve evin içinde uçmak istediğini gören Koçbaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) yetkilileriyle iletişime geçerek, ebabilin doğal ortama salınması için yetkililere teslim etti.

Koçbaş, AA muhabirine, kuşu bulduktan sonra internette araştırma yaptığını ve türünün ebabil olduğunu öğrendiğini söyledi.

Ebabili internetten araştırdığı bilgilerle beslediğini ve bakımını yaptığını anlatan Koçbaş, "Bu türler yemlerini uçarak yediği için elden yemeyi bilmiyorlar. Ben de gagasını açarak beslemeye çalıştım ve iyileştirdim. Uçma zamanı geldi sanırım ve şu anda elimde tutmakta güçlük çekiyorum. Kendim uçurmak istedim ama ona da cesaretim yok çünkü, birkaç denemede uçabiliyorlar. O yüzden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerini aradım." diye konuştu.

Koçbaş, kuşa bebek gibi baktığını dile getirerek, "Geceleri kalkarak zor da olsa yedirdim, içirdim. Vücut ısısı çok düşüktü, kafesinin içine sıcak su şişeleri koyarak ısınmasını sağladım. Şu an kendine geldi çok şükür. Sanırım uçmaya hazır. İnşallah uçar ve güzel yaşar." dedi.

Evden yetkililerce teslim alınan kuş, ormanlık alanda doğaya salındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın'da Yaralı Ebabil Doğaya Salındı - Son Dakika

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