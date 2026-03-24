Bartın'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

BARTIN'da bir akaryakıt istasyonun önündeki 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bartın-Karabük yolunun Kurtköy mevkisinde meydana geldi. Bartın yönüne giden A.A. yönetimindeki otomobil, akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yaptığı sırada arkasından gelen G.B.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kaza sırasında savrulan araçlardan biri, istasyondan çıkmaya hazırlanan S.Ö. yönetimindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada otomobillerdeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.