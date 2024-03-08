Bartın\'daki Galla Pazarı, Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanterine Alındı

Bartın'da 200 yıldır kadınların ürettiği sebze, meyve ve yoğurt gibi ürünlerin satıldığı "Galla Pazarı", Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanterine alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kültürel değerlerin gün yüzüne çıkartılması, koruma altına alınarak yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Folklor Araştırmacıları, Bartın Belediyesi Kapalı Otopark'ında kurulan "Galla Pazarı" için hazırladıkları çalışmayı Kültür ve Turizm Bakanlığına sundu.
Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmenin ardından "Galla Pazarı", Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanterine dahil edildi.
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Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yüzme yarışmasında, profesyonel yüzücülerin yanı sıra ev kadınları da yer aldı. Türkiye Yüzme Federasyonu Diyarbakır İl Temsilci Adnan Yıldırım, böyle bir organizasyonun ilk defa gerçekleştirildiğini belirtti. Yarışmada dereceye girenlere madalya verildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi (ADEM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın kursiyerlerin gününü kutladı. ADEM Müdürü Hatice Piral ve kadın polisler, ADEM'deki kadın kursiyerlere karanfil dağıtarak günlerini kutladı.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 'Seçildiğimde DEM Partililere kapım kapalı olacak' sözleriyle başlayan kriz hakkında konuştu. Köksal, DEM ve HÜDAPAR partilerinin Afyonkarahisar ittifakında yer almadığını belirtti ve tavrının nett olduğunu vurguladı.
Erzurum'da gerçekleştirilen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) yapılan snowboard banked slalom yarışlarında madalya kazanan sporcular belirlendi. Erkeklerde Çinli Bin Yang altın, İtalyan Thomas Belingheri gümüş ve Güney Koreli Yongseok Choi bronz madalya elde etti. Kadınlarda ise Çinli Yueyue Zhao altın, aynı ülkeden Lulu Wang gümüş ve Avusturyalı Lisa Zoerweg bronz madalya kazandı.
Belen Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda gerçekleştirilen Dilimizin Zenginlikleri Projesi sergisi, kültürel değerler, yöresel yemekler ve kıyafetlerin tanıtıldığı bir etkinlik oldu. Sergiye Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da katıldı.
Kütahya'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden Gazzeli hemcinsleri için yürüdü. Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar Gazze'de saldırılar sonucu hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Grup, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama dur demek için bir araya geldiklerini belirterek, sloganlar eşliğinde seslerini duyurdu.
Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, Bünyan ilçesinde vatandaşlarla buluşarak talep ve şikayetleri dinledi.
İzmit Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği ortaklığında BELSA Plaza önünde emzirme ve bebek bakım kabini hizmete açıldı. Annelerin sosyal hayata daha fazla empoze olabilmeleri için sağlanan bu hizmet, annelerin bebeklerinin bakımlarını güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak.
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