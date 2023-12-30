 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bartın Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen kontrol botu denize indirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen kontrol botu denize indirildi

Bartın Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 'Ares KB-7401' borda numaralı kontrol botu, törenle denize indirildi. Botun ismi, 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu'nun adı verildi. Törene Bartın Valisi, Emniyet Müdürü ve diğer protokol üyeleri katıldı. Bot, denize indirildikten sonra şehit Koyuncu'nun ailesi ve protokol üyeleriyle birlikte ilk devriye turuna çıktı.

Bartın Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen kontrol botu denize indirildi
30.12.2023 - 14:46,
Abone Ol

Bartın Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne tahsis edilen kontrol botu, törenle denize indirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından Bartın Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen "Ares KB-7401" borda numaralı kontrol botunun denize indirilmesi dolayısıyla Bartın Limanı'na tören düzenlendi.

Bota, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında görevi esnasında şehit olan Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu'nun ismi verildi.

Törene şehit Koyuncu'nun ailesinin yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan ile emniyet personeli katıldı.

Vali Arslan, törende günün anısına şehit Koyuncu'nun eşi Aşkım ve oğlu Yağız Koyuncu'ya Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı ile çiçek takdim etti.

Botun, vinçle denize indirilmesinin ardından şehit Koyuncu'nun ailesi ve protokol üyeleri, liman içinde ilk devriye turuna katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Tören, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen kontrol botu denize indirildi - Son Dakika


15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:29
Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28
Fransa başka ülkelerden imam almayacak Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25
İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:25
Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:13
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52
Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt

Son Dakika
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28 Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25 Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:25 İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:13 İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52 Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 15:23:59. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen kontrol botu denize indirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement