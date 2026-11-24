Bartın Irmağı'ndaki taşkında Çağlayan piknik alanının bir bölümü su altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nda su seviyesi yaklaşık 4 metre yükseldi ve kısmi taşkın oldu. Yalı'daki iskeleler, yürüyüş yolları ve Çağlayan piknik alanının bir bölümü su altında kalırken belediye ile polis piknik alanı yolunu araç ve yaya girişine kapattı.
Bartın Irmağı'nda sağanağın etkisiyle su seviyesinin yükselmesi kısmi taşkına yol açtı.
Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi.
Su seviyesinin yaklaşık 4 metre yükselmesi sonucu Yalı mevkisindeki iskeleler, yürüyüş yolları ile Çağlayan piknik alanının bir bölümü su altında kaldı.
Bartın Belediyesi ve polis ekiplerince piknik alanı yoluna güvenlik şeridi çekildi, bölge araç ve yaya girişine kapatıldı.
Çağlayan mevkisindeki taşkın dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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