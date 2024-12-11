Bartın-Kastamonu Karayolu Yağış Nedeniyle 1 Saat Kapalı Kaldı - Son Dakika
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Bartın-Kastamonu Karayolu Yağış Nedeniyle 1 Saat Kapalı Kaldı

Bartın-Kastamonu Karayolu Yağış Nedeniyle 1 Saat Kapalı Kaldı

Bartın-Kastamonu Cide karayolunda yoğun yağış nedeniyle bir TIR virajda kayarak trafiği 1 saat boyunca kapattı. TIR'ın iş makinesiyle çekilmesi sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı.

11.12.2024 23:34  Güncelleme: 23:37
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BARTIN- Kastamonu Cide karayolu, yağış nedeniyle TIR'ın virajda kayması sonucu 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. TIR'ın iş makinesiyle çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

Kurucaşile ilçesi Tekkeönü köyünden geçen Bartın-Kastamonu yolunda yoğun yağış nedeniyle Cide istikametinden gelen tomruk yüklü TIR keskin virajda kaydı. TIR, hareket edemeyince yol trafiğe kapandı. Jandarma trafik ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, iş makinasına bağlanan halatla TIR bulunduğu yerden çıkartılarak, kurtarıldı. 1 saat trafiğe kapanan yol TIR'ın çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bartın-Kastamonu Karayolu Yağış Nedeniyle 1 Saat Kapalı Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın-Kastamonu Karayolu Yağış Nedeniyle 1 Saat Kapalı Kaldı - Son Dakika
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