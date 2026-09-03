Bartın Ulus'ta 2 katlı ahşap evde çıkan yangında 9 büyükbaş telef oldu
Bartın'ın Ulus ilçesinde kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek alt katındaki ahıra sıçradı ve 9 büyükbaş öldü. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.
BARTIN'ın Ulus ilçesinde 2 katlı ahşap ev ve alt katındaki ahır çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, 9 büyükbaş öldü.
Ulus ilçesine bağlı Hoca köyünde saat 02.00 sıralarında Enis Çakır'a (57) ait, kimsenin yaşamadığı, alt katında ahır bulunan 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören Çakır, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bartın, Ulus ve Abdipaşa belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı su tankeri ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 katlı ahşap ev ile alt katındaki ahır kullanılamaz hale gelirken, 9 büyükbaş öldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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