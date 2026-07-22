Bartın Üniversitesi'nde Basın Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi'nde Basın Bayramı Kutlandı

Bartın Üniversitesi\'nde Basın Bayramı Kutlandı
22.07.2026 15:59
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Rektör Akkaya, gazetecilerle buluşarak üniversitenin gelişmelerini ve projelerini paylaştı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Akkaya, üniversite toplantı salonundaki programda, üniversitenin yapılan çalışmalarını kamuoyuna duyurulmasında emek sarf eden gazetecilerin basın bayramını kutladı.

Yaklaşık 14 aydır rektörlük görevinde bulunduğunu, bu süreçte üniversite olarak önemli gelişme ve çalışmalara imza attıklarını belirten Akkaya, "Proje dostu, öğrenci, engelli ve hayvan dostu üniversite. Her geçen gün büyüyen üniversitemizde son bir haftada TÜBİTAK tarafından 254 proje kabul edildi. Yine üniversitemiz yüzde 88 öğrenci memnuniyetiyle ülkede 14. sırada yer alıyor. Burada birlik ve beraberlik var, bu da spor ve çeşitli projelerde başarıyı getiriyor." dedi.

Akkaya, üniversitenin yapay zeka konusunda da en hızlı dönüşümü gerçekleştiren üniversite olduğuna değinerek, Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğünü hayata geçirdiklerini ve üniversitede her şeyin dijitalleşeceğini kaydetti.

Akkaya, yapay zeka ve bilişim odaklı önemli adımların atıldığı üniversitede, ekimde yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret edeceği bilim festivali düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Teknoloji, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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