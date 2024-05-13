Bartın Valisi Nurtaç Arslan, eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veren kurumları ziyaret etti - Son Dakika
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veren kurumları ziyaret etti

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veren kurumları ziyaret etti

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan nakış kursunda eğitim alan velilerle sohbet etti ve özel gereksinimli öğrencilerle ilgilendi. Arslan, engellilerin kendi kendine yetebilmesi ve meslek edinmesi için yapılan çalışmalardan bahsetti. Ayrıca, Ulus Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, Abdipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine üniversite bölümlerini tanıttı. Bartın Ticaret İl Müdürlüğü ise Amasra ilçesindeki market, restoran ve kafelerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

13.05.2024 15:33
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veren kurumları ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan nakış kursunda eğitim alan velilerle bir süre sohbet eden Arslan, özel gereksinimli öğrencilerle yakından ilgilendi.

Okul idarecilerinden eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Arslan, engellilerin kendi kendine yetebilmesi, meslek edinmesi, başta eğitim olmak üzere ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve sportif alanlardan yararlanabilmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Engellilerin başarılarını her alanda görmekten büyük gurur duyduklarını aktaran Arslan, uluslararası paralimpik müsabakalarda engelli sporcuların altın madalyalarla ülkelerine dönmelerinin bunun en güzel örneklerinden olduğunu kaydetti.

Arslan, engelli bireylerin her zaman yanlarında olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Ulus MYO öğretim elemanlarından tanıtım ziyareti

Ulus Meslek Yüksekokulu (MYO) öğretim elemanları, Abdipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine üniversite bölümlerini tanıttı.

Yapılan sunumla "Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri, Ormancılık, Mimarlık ve Şehir Planlama" bölümlerini öğrenen öğrenciler, kariyer fırsatları hakkında bilgi sahibi oldu.

Okulun müdür yardımcısı öğretim görevlisi Dr. Erdal Güler, bölümlerin tanıtılması açısından ziyaretleri son derece önemli bulduklarını belirterek, etkinliğin devam edeceğini kaydetti.

Amasra'da fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Bartın Ticaret İl Müdürlüğ ünce, Amasra ilçesindeki market, restoran ve kafelerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde kasa ve etiket fiyatlarının aynı olup olmadığına bakan ekipler, kurallara uyulmaması durumunda yapılacak yaptırımlar hakkında yetkililere bilgi verdi.

Ekipler ayrıca, haksız fiyat artışı yapan marketlerle ilgili tutanak tuttu.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Abdipaşa, Amasra, Bartın, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Valisi Nurtaç Arslan, eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veren kurumları ziyaret etti - Son Dakika

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