Bartlomiej Kubkowski Baltık'ı Geçen İlk Yüzücü - Son Dakika
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Bartlomiej Kubkowski Baltık'ı Geçen İlk Yüzücü

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Polonyalı yüzücü Kubkowski, 160 km'yi 55 saatte geçirerek Baltık'ı geçen ilk kişi oldu.

Polonyalı yüzücü Bartlomiej Kubkowski, İsveç'ten Polonya'ya Baltık Denizi'ni sudan çıkmadan 160 kilometre yüzerek geçen ilk kişi olarak tarihe geçti.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre Kubkowski, İsveç'in Kaseberga kasabasından Polonya'ya doğru yiyecek, tıbbi gözetim ve rota desteği sağlayan tekneler eşliğinde yüzmeye başladı.

Denemenin kuralları gereği teknelere dokunmasına, tekneye çıkmasına veya uyumasına izin verilmeyen Kubkowski'nin, parkuru resmen tamamlayabilmesi için sudan kendi imkanlarıyla çıkarak sahilde ayakta durması gerekiyordu.

Kubkowski, 55 saatin ardından yaklaşık 160 kilometrelik parkuru tamamlayarak pazar günü Polonya'nın kuzeybatısındaki Dziwnow sahiline ulaştı.

Baltık Denizi'ni geçen ilk kişi olan Kubkowski'ye nasıl hissettiği sorulduğunda, "O kadar yorgunum ki henüz bilmiyorum." yanıtını verdi.

Beşinci denemesinde Baltık Denizi'ni geçmeyi başaran Kubkowski, 2025'teki girişiminde Polonya kıyılarına 11 kilometre kala bilincini kaybetmiş ve denemeyi tamamlayamamıştı.

Kubkowski'nin son yüzüşüyle, çocuklara kanser tedavisi sürecinde destek sağlayan Cancer Fighters adlı yardım kuruluşu için yaklaşık 140 bin avro bağış toplandı.

Öte yandan, Polonyalı eski olimpiyat yüzücüsü Karolina Szczepaniak'ın aynı parkuru yüzerek tamamlama girişimi başarısız oldu.

31 Temmuz'da Kaseberga'dan yola çıkan Szczepaniak, Baltık Denizi'ni yüzerek geçen ilk kadın olmayı hedefliyordu.

Ekibi, yaklaşık 58 saat suda kaldıktan ve planlanan bitiş noktası Pobierowo'ya yaklaşık 45 kilometre kala denemeyi sonlandırdı.

Szczepaniak'ın ekibi, yüzücünün yorgun olduğunu, vücudunda çok sayıda sıyrık ve şişlik bulunduğunu ancak sağlık durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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