BARÜ\'de Şampiyon Sporcular Alanı Açıldı

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Bartın Üniversitesinde (BARÜ) müsabakalarda derece yapan milli sporcular için oluşturulan "Şampiyon Sporcular Alanı" törenle açıldı.

BARÜ'de düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, BARÜ'de oluşturulan spor iklimiyle, başarılı sporcular yetiştirdiklerini belirtti.

Sporu kurum kültürü haline getirdiklerini, spora ve sporcuya yapılan yatırımları artırdıklarını vurgulayan Uzun, şunları söyledi:

"Bir yandan öğrencilerimize spor yapacakları yeni alanlar kazandırırken, diğer yandan ülkemizi başarıyla temsil edecek profesyonel sporcular yetiştirmeyi hedefledik. Çalışmalarımız neticesinde pek çok branşta milli sporcular yetiştirerek, madalyalar kazanmalarına katkıda bulunduk. Türk milletine büyük coşku, sevinç ve gurur yaşatan sporcuların başarılarının ardında, çok yoğun çalışma temposu ve fedakarlık var. Bu vesileyle BARÜ'lü milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Büyük başarılara imza atacak nice sporcular yetiştireceğimize yürekten inanıyorum."

Spor Bilimleri Fakültesinde açılan alanda, milli sporcuların özgeçmişleri ve elde ettikleri madalyalar yer alıyor.

Daha sonra BARÜFEST programı kapsamında "BARÜ'den Olimpiyatlara: Kadın Sporcuların Zafere Giden Yolculuğu" adlı söyleşi düzenlendi.

Söyleşide, BARÜ'lü milli sporcular Şennur Demir, Evin Demirhan Yavuz ve Zeynep Yetgil konuşmacı olarak yer aldı.

Törene, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı, milli sporcular ve öğrenciler katıldı.