BARÜ\'nün BİRUS projesi kapsamında İzmir\'deki örnek projeler incelendi

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Bartın Üniversitesinin (BARÜ) sel ve kuraklık risklerinin azaltılmasını hedeflediği "İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın'da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması" (BİRUS) projesi kapsamında, İzmir'de hayata geçirilen örnek projeler incelendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BİRUS proje ekibi, projeleri yerinde inceleyerek görüş alışverişinde bulundu. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü ziyaret edildi.

Ayrıca Halkapınar Aktarma İstasyonu Yağmur Durakları, Bornova Mediha Mahmutbey Ortaokulu (Sünger Okul), Işıkkent Mezarlığı Yeşil Dönüşüm Sahası, Evka-3 Metro İstasyonu, Gaziemir Sakarya Sünger Otoparkı, Buca Atatürk Mahallesi Sünger Parkı, Bornova ve Gaziemir İtfaiye istasyonlarındaki çalışmalar görüldü.

Ziyaretlerde projeler ve uygulamalarla ilgili detaylı bilgi alan BİRUS proje ekibine, Sünger Kent proje ekibinden jeoloji mühendisi Özge İyiiş de eşlik etti. Sünger Kent Teknik Kılavuzunun paylaşıldığı ziyaretlerde ortak yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.