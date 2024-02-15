BARÜ Rektörü, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan öğrenciyi kutladı - Son Dakika
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BARÜ Rektörü, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan öğrenciyi kutladı

BARÜ Rektörü, Avrupa Halter Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan öğrenciyi kutladı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kaan Kahriman'ı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya dolayısıyla tebrik etti. Kahriman, 67 kiloda mücadele ederek koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla şampiyon oldu. Rektör Uzun, üniversitenin sürdürülebilir gelişimine vurgu yaparak, başarılarla geleceğe yürüdüklerini belirtti ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Demirhan ve diğer destekçilere teşekkürlerini iletti.

15.02.2024 15:37
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Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kaan Kahriman'ı kutladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında 67 kiloda mücadele eden Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli halterci Kahriman, koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Uzun, 24 farklı branşın bulunduğu üniversitede, sürdürülebilir gelişim göstererek her geçen gün kendilerini yenilediklerini ve yeni başarılarla geleceğe yürüdüklerini belirtti.

Türk sporuna değer katma hedefinde elde edilen başarılarla gelecek adına daha da motive olduklarını ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Bu düşüncelerle başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Avrupa şampiyonu olan öğrencimiz Kaan Kahriman'ı tebrik ediyorum. Gayretleriyle yarınlarımızı inşa ve ihya edecek olan gençlerimizi geleceğe hazırlayan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Demirhan'a ve tüm insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri yakından takip ederek daha iyiye ulaşmamız doğrultusunda teşvik eden Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'ın şahsında tüm YÖK üyelerimize verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

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