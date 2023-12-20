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BARÜ, URAP Dünya Sıralamasında 3 Yılda 233 Basamak Yükseldi - Son Dakika
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BARÜ, URAP Dünya Sıralamasında 3 Yılda 233 Basamak Yükseldi

Bartın Üniversitesi (BARÜ), University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan dünya sıralamasında 3 yılda 233 basamak yükselme başarısı gösterdi. BARÜ, 2023-2024 dünya sıralamasında 2 bin 251'inci oldu.

BARÜ, URAP Dünya Sıralamasında 3 Yılda 233 Basamak Yükseldi
20.12.2023 - 12:39,
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Bartın Üniversitesi (BARÜ), University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan dünya sıralamasında 3 yılda 233 basamak yükselme başarısı gösterdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP Araştırma Laboratuvarı, 2023-2024 dünya sıralamasını açıkladı.

Temel amacı dünya üniversiteleri için bilimsel yayınların kalitesine ve miktarına göre belirlenen akademik performansa dayalı sıralama sistemi geliştirmek olan URAP, dünyanın dört bir yanından 3 bin 662 yükseköğretim kurumunu değerlendirdi.

Sıralamaya göre sürdürülebilir performans gösteren BARÜ, bu yıl da 29 basamak yükselerek 2 bin 251'inci oldu. 2021 yılında 57, 2022 yılında 147 sıra yükselen BARÜ, böylece son 3 yılda 233 basamak ilerleme sağladı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak elde edilen başarıların uluslararası derecelendirme kuruluşlarının göstergelerine yansımasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Üniversitenin tüm bileşenleriyle yoğun gayretle çalıştıklarını, uluslararası alandaki başarılar ve işbirliktelikleriyle geleceğe değer katmaya devam ettiklerini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki geçtiğimiz 5 yıl dikkate alınarak girdiğimiz bu sıralamadaki yerimiz, önümüzdeki yıllarda çok daha üst sıralara çıkacaktır. Sürdürülebilir iyileştirme anlayışıyla hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz. Üniversite olarak bilgiyi sadece aktaran değil, üreten bir yükseköğretim kurumu olmayı başardık. Şimdiki hedefimiz, bu gelişimimizi ortaya koyduğumuz bilim ve teknoloji temelli çalışmalarla geleceğe taşımaya devam etmek."

Kaynak: AA
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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