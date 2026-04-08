Barzani'den ABD-İran Ateşkesine Destek

08.04.2026 12:17
Neçirvan Barzani, ABD ve İran arasındaki ateşkesi olumlu buldu, gerilimlerin azalmasını umdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunun gerilimleri azaltma, sivilleri koruma ve yapıcı diyaloğa geri dönme yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Barzani, ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkese ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Barzani, "ABD ile İran arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu gelişme, gerilimin azaltılması, sivillerin korunması ve yapıcı diyaloğun yeniden kurulması yolunda önemli bir adım teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm tarafların çabalarını takdir ettiklerini belirten Barzani, "Umarım tüm taraflar bu taahhüde iyi niyetle bağlı kalır ve tüm bölgede istikrarı, güvenliği ve refahı destekleyen kalıcı bir barış için çalışırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Neçirvan Barzani, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
