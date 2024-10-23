Barzani'den TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

Güncel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

Barzani, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Ankara'da gerçekleşen terör saldırısını kınıyorum. Düşüncelerim ve dualarım kurbanların aileleriyle birlikte ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

IKBY Başkanı Barzani, "Terörizme karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.