Barzani: IKBY'yi Savaşlardan Koruyacağız

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, bölgenin "karmaşık ve hassas bir dönemden" geçtiğini belirterek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) "savaştan, felaketlerden ve acılardan uzak kalması ve korunması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini" belirtti.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken Barzani'nin ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Barzani, açıklamasında, bölgenin "karmaşık ve hassas bir dönemden" geçtiğini belirterek, "Bölgedeki tüm sorun ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bizler de IKBY'nin savaştan, felaketlerden ve acılardan uzak kalması ve korunması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, IKBY'nin bölgedeki rekabetin bir parçası olmayacağını dile getirmişti.