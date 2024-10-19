Barzani: Türkiye PKK'ya karşı savaşıyor - Son Dakika
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Barzani: Türkiye PKK'ya karşı savaşıyor

IKBY Başbakanı Barzani, Türkiye'nin PKK'ya karşı olduğunu vurguladı ve örgütün halkı tehdit ettiğini söyledi.

19.10.2024 11:46
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye'nin kendilerine karşı değil, terör örgütü PKK'ya karşı savaştığını söyleyerek, terör örgütünün IKBY'deki halktan haraç aldığını ve gençleri kaçırdığını belirtti.

Barzani, Erbil merkezli K24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına karşı düzenlediği operasyonlara değindi.

"Türkiye, PKK'ya karşı savaşıyor, bize karşı değil. PKK'nın varlığı bu savaşın nedenidir." diyen Barzani, "Bu savaşın durmasını istiyorsak ve PKK, Kürtlük iddiasında bulunuyorsa bu savaşı sona erdirsin." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın IKBY iktidarını tanımadığını kaydeden Barzani, terör örgütünün buradaki halkın köyüne ve tarlasına gitmesine izin vermediğini dile getirerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"PKK kendini oraların hakimi görüyor, halkımızdan haraç alıyor, halkımıza sorun çıkarıyor ve gençlerimizi kaçırıyor. Bu tek yönlü bir sorun değildir, çok derin meseledir. Biz hükümet olarak savaşın daha fazla içeri gelmesini önledik. PKK'ya kalsa savaşı Duhok, Zaho ve diğer şehirlerimize taşırdı. Peşmerge PKK'nın daha fazla gelmemesi için bir hat oluşturdu. Şu an da yüzlerce köyümüze savaş devam ettiği için hizmet götürülemiyor. PKK hiçbir şekilde bize kulak asmıyor."

Kaynak: AA

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