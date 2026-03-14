Başakşehir\'de Altın Atölyesinde Yangın

Başakşehir'de, bir sanayi sitesindeki altın geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi D Blok'ta faaliyet gösteren altın geri dönüşüm atölyesinin baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yeri çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
