Başakşehir'de çatıda tamirat yapan kişilerin iple aldığı güvenlik önlemi cep telefonuyla görüntülendi.
Kayıtlarda, Altınşehir Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında belinde ip bağlı olan kişinin çatıda tamirat yaptığı görülüyor.
Görüntülerde, başka bir kişinin de düşme ihtimaline karşı ipin diğer ucunu tutması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de Çatı Tamiratı Güvenlik Önlemleriyle Yapıldı - Son Dakika
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