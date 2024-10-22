Başakşehir'de Çatı Tamiratı Güvenlik Önlemleriyle Yapıldı

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Başakşehir'de çatıda tamirat yapan kişilerin iple aldığı güvenlik önlemi cep telefonuyla görüntülendi.

Kayıtlarda, Altınşehir Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında belinde ip bağlı olan kişinin çatıda tamirat yaptığı görülüyor.

Görüntülerde, başka bir kişinin de düşme ihtimaline karşı ipin diğer ucunu tutması yer alıyor.