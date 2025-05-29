Başakşehir\'de Çıplak Kadın Yürüyüşü

Başakşehir'de bir kadın, caddede üzerinde hiçbir kıyafet olmadan yürürken görüntülendi.

YOLDA ÇIRILÇIPLAK YÜRÜDÜ

Olay bugün öğle saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi. Bir kadının asfalt yolda çıplak olarak yürüdüğü anlar bir motosikletli tarafından kask kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, kadının kendisine seslenen motosikletliye aldırış etmeden yolda yürüyerek, kaldırım üzerine yattığı anlar yer aldı.