Başakşehir'de daire yangınında dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale edildi

Başakşehir'de daire yangınında dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin dışarı çıkardığı 2 kişiye dumandan etkilendikleri için olay yerinde müdahale edildi, yangın söndürüldü.
Başakşehir'de bir binanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, dairede bulunan 2 kişiyi dışarı çıkardı.
Dumandan etkilendikleri belirlenen 2 kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Dairedeki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Kaynak: AA
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