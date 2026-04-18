Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başakşehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 75 kız öğrenci icazet aldı

18.04.2026 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kız Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan 75 kız öğrenci icazetlerini aldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde hafızlık icazet programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, hafızlıklarını tamamlayan gençleri tebrik ederek başarılar diledi.

Öğrencilerin anne babalarının gururu, kendilerinin ise yarına dair umutları olduğunu belirten Hazırlar, "(Hafızlar) Allah'ın mesajını aktaracak kutlu elçilerdir. Kur'an-ı anlamak, öğrenmek, hıfzetmek, Kur'an'ın tarif ettiği bir Müslüman olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 4 yaşından 80 yaşına kadar Kur'an eğitimi alabileceğimiz ortam vardır." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ahmet Yapıcı, imam hatip okullarındaki program çeşitliliğine dikkati çekti.

Yapıcı, 11 dilde eğitim veren okulların olduğunu, öğrencilerin sadece hafızlık yapmadığını, TEKNOFEST'te tasarladıkları füzeler, dronlar, sualtı araçlarıyla ödüller aldıklarını, sporda Türkiye ve dünya dereceleri elde ettiklerini anlattı.

İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, sosyal medya platformlarının yetişkinler ve çocukların zamanı iyi kullanmalarının önüne geçtiğini ve kendisini yetiştirmeye yönelik seçenekleri sınırladığını belirterek, buna rağmen icazet alan öğrencilerin bu önemli başarıyı gösterdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından hafızlığını tamamlayan 75 kız öğrenciye icazetleri takdim edildi. Ayrıca öğrencilere, umre hediyesi başta olmak üzere çeşitli ödüller verildi.

Törene, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Yıldız Konal Süslü ve Halis Dalkılıç ile Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Müftüsü Feyyaz İdin ve ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 21:50:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.