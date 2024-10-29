Başakşehir'de Kaza: 4 İşçi Yaralandı

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Başakşehir'de, kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu 4 işçinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde 18 Ekim'de kontrolden çıkan bir otomobil, oto tamirhanesinin karşısında bulunan park halindeki araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, burada oturan işçileri otomobillerin arasına sıkıştırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan işçiler tedavilerinin ardından taburcu oldu.

"Şikayet ediyoruz ama çözüm yok"

Kazada yaralanan işçilerden Arda Gümüş, özellikle bu caddede akşamları sık kaza olduğunu söyledi.

Yaşadığı kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını belirten Gümüş, "Olay günü iş çıkışı oturuyorduk, araçlar yarış yapmaya başladı. Önce geçtiler, sonra geri döndüler ve kontrolü kaybederek üzerimize geldiler. İBB'ye şikayet ediyoruz ama çözüm yok. Daha önce kasisler vardı, şimdi hepsi kaldırıldı. Burada ölümlü kazalar yaşandı ama önlem alınmıyor. Can kolay bulunmuyor." dedi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.