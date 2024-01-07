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Başakşehir'de kaza sonucu hayatını kaybeden aile üyeleri son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Başakşehir'de kaza sonucu hayatını kaybeden aile üyeleri son yolculuğuna uğurlandı

Başakşehir'de dün akşam meydana gelen kazada hayatını kaybeden Mehmet Bülbül ve çocukları Muhammed Emin Bülbül ile Sudenaz Bülbül'ün cenazeleri, Sultangazi Veysel Karani Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığına defnedildi.

07.01.2024 - 17:29,
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BAŞAKŞEHİR'de dün akşam meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'da dün m 19.30 sıralarında meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Bülbül ve çocukları Muhammed Emin Bülbül ile Sudenaz Bülbül'ün cenazeleri, Sultangazi Veysel Karani Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığına defnedildi.

Başakşehir\'de kaza sonucu hayatını kaybeden aile üyeleri son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA
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