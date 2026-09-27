Başakşehir'de otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı, otomobildeki 3 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir'de Olimpiyat Stadı Caddesi'nden Altınşehir yönüne giden otomobil, Yeniyol Sokak Durağı yakınında karşı yönden gelen İETT otobüsüyle çarpıştı. Otomobilin sürüklenerek bariyerlere çarpması sonucu otomobildeki 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Başakşehir'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Olimpiyat Stadı Caddesi'nden Altınşehir istikametine giden 65 NL 458 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İETT otobüsü Yeniyol Sokak Durağı'nın yakınında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaza yapan araçlar kaldırıldı.
Kaynak: AA
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