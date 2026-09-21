Başakşehir'de su sızması silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Başakşehir'de su sızması silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı

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Başakşehir Başak Mahallesi'nde komşu iş yerleri arasında alt kata su sızması nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü; 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Yaralananlardan birinin hayati tehlikesi sürerken olay yerinde 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Başakşehir'de, iş yeri komşuları arasında alt kata su sızması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Başak Mahallesi'nde, Fatih'te komşu iş yerleri bulunan iki taraf arasında alt kata su akması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. (51), yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla tartıştığı S.A. (64) ve M.A'yı (58) yaraladı.

Yaralanmasına rağmen saldırganın elinden tabancayı alan M.A. ise İ.A. ile birlikte M.G'yi darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından silahla yaralanan S.A. ve M.A. ile darbedilen M.G. hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan S.A. ve M.A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu, ağır yaralanan M.G'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Kavganın taraflarından olan İ.A. ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
BaşakşehirGüvenlik3. SayfaGüncelOlaySuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de su sızması silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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