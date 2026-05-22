Başakşehir'de Tır Devrildi, İki Araç Hasar Gördü

22.05.2026 15:54
Başakşehir'de devrilen tır, iki araca çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'de devrilen tırın panelvan ve otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altınşehir Mahallesi Yanyol Caddesi'nde 38 EZ 569 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Savrulan tır, 34 GBL 478 plakalı panelvana ve 34 DRK 807 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede oluşan trafik yoğunluğu, devrilen tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, tırın devrilmesi ve araçlara çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

