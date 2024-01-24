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Başakşehir'de TIR Kontrolden Çıkarak İş Yerinin Önüne Düştü - Son Dakika
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Başakşehir'de TIR Kontrolden Çıkarak İş Yerinin Önüne Düştü

Başakşehir'de virajı alamayan bir TIR, şoförünün kontrolünü kaybederek bariyerleri aşarak 5 metre yükseklikten bir iş yerinin önüne düştü. İş yerinin kapalı olması nedeniyle faciadan dönülen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda TIR şoförü yara almadan araçtan çıktı. İş yeri sahipleri, daha önce de benzer kazaların yaşandığını ve bu olayın üçüncü TIR düşüşü olduğunu belirtti.

Başakşehir\'de TIR Kontrolden Çıkarak İş Yerinin Önüne Düştü
24.01.2024 - 17:48,  Güncelleme: 18:00
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BAŞAKŞEHİR'de virajı aldıktan sonra şoförünün kontrolünü kaybettiği TIR bariyerleri 5 metre yükseklikten bir iş yerinin önüne düştü. İş yerinin kapalı olması nedeniyle faciadan dönülen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, cumartesi günü saat 10.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Caddeye girdiği sırada virajı alamayan TIR, önce refüje çıktı ardından bariyerleri aşarak 5 metre yükseklikten bir iş yerinin önüne düştü. Hafta sonu olması nedeniyle iş yerinin kapalı olması nedeniyle faciadan dönüldü. TIR şoförü yara almadan aracından çıktı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"BU ÜÇÜNCÜ TIR'IN DÜŞÜŞÜ"

Daha öncede benzer kazaların orada yaşandığını anlatan iş yeri sahiplerinden Üsmen Acar, " Hafta sonu olması nedeniyle dükkanımız kapalıydı. Sabah buranın yönetimi aradı, 'Sizin dükkanın önüne TIR düşmüş' dedi. Bende kalktım buraya nasıl geldiğimi bilemedim. TIR uçuyor, dorsesi tam benim yazıhanemin önüne düşüyor. Dorse dönmeseydi eğer benim dükkanımın içine girecekti. Bu olay burada her zaman oluyor, bu üçüncü TIR'ın düşüşü. Bizim çalışma alanımız burası. TIR kaza yaptıktan sonra demirler sağa sola saçılıyor. O demirler bana gelebilirdi. Burada yağış olduğu zaman, çeviremiyorlar galiba araçlarını. Yağışlarda bu yokuşta kaza oluyor. Burada 10 kişi çalışıyor, burada malzemeleri indiriyoruz. Malzeme indirirken demirler birine gelebilirdi. TIR şoförüne hiçbir şey olmadı, burnu dahi kanamadı. Öyle ki aracının lastikleri bile patlamadı" dedi.

Kaynak: DHA
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Organize Sanayi Bölgesi, İkitelli, Güvenlik, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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