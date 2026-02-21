Başakşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Başakşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün 20 K 9401 plakalı araçla uyuşturucu madde dağıtımı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan fiziki takipte, söz konusu aracın Başakşehir'de bir daire ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Araçta ve belirlenen adreste yapılan aramalarda; araç içerisinde 1 kilo 579 gram ve 510 gram olmak üzere iki parça halinde eroin ele geçirildi. Ayrıca 2 adet hassas terazi, 2 uyuşturucu paketlemede kullanılan ısı pres makinesi ve çok sayıda klipsli paket bulundu. Aracın bagajında bulunan çantada ise 197 fişeklenmiş poşette 1 kilo 182 gram, 28 fişeklenmiş poşette ise 308 gram eroin ele geçirildi. Adreste yapılan aramalarda ayrıca 264 bin 200 TL nakit para bulundu.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan Orhan Karanfil, Adem Özdemir, Servet Kardaş, Deniz Saygın, Yıldırım Kılıç ve Ramazan Demir, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, 6 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.