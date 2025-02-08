Başakşehir\'de Yangında Hayatını Kaybeden Nazlıcan Pehlivan\'ın Cenazesi Alındı

Güncel

BAŞAKŞEHİR'de 3 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden 13 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan'ın cenazesi Adli Tıp'tan ailesi tarafından teslim alındı. Nazlıcan Cenazesi, ikindi vakti Hz. Ali Cami'inde kılınacak namazın ardından Eski Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yangın, dün saat 06.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında çıktı. Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede dairenin tamamını sardı. Yangını farkederek uyanan Nazlıcan Pehlivan, aynı odayı paylaştığı ağabeyini uyandırdı. Ağabey, aileye haber vermek için odadan çıkarken alevlerin bir anda yükselmesiyle birlikte Nazlıcan mahsur kaldı. Nazlıcan'ı bulan itfaiye ekipleri dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Nazlıcan'ın öldüğü belirledi. Otopsi işlemleri tamamlanan Nazlıcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen acılı baba Oktay tarafından teslim alındı. 5 kişinin hayatını kurtaran Nazlıcan'ın cenazesi, ikindi vakti Başakşehir'de bulunan Hz. Ali Cami'inde kılınacak namazın ardından Eski Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.