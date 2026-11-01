Başakşehir Direniş Grubu, bir yıldır nöbet tutulan restoran şubesine yürüdü - Son Dakika
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Başakşehir Direniş Grubu, bir yıldır nöbet tutulan restoran şubesine yürüdü

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Başakşehir Direniş Grubu üyeleri, bir yıldır boykot nöbeti tuttukları restoran zincirinin şubesine yürüdü. Grup adına konuşan Zeynep Yurttaş, 27 Ekim 2025'te başlattıkları nöbetin sürdüğünü, taleplerinin tek işletmeyle sınırlı olmadığını söyledi.

İsrail'le bağlantılı firmaları boykot etmek amacıyla mahalle sakinleri ve gençlerin bir araya gelmesiyle oluşan "Başakşehir Direniş Grubu" üyeleri boykot çağrısıyla yürüyüş düzenledi.

Başakşehir Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından bir araya gelen katılımcılar, "Mahallemizde Siyonist Destekçisi İstemiyoruz" yazılı pankart açtı.

Grup üyeleri, ellerinde taşıdıkları bayrak ve pankartlar eşliğinde bir yıldır boykot nöbeti tuttukları bir restoran zincirinin şubesinin önüne kadar yürüdü.

Katılımcılar yürüyüş sırasında İsrail aleyhine sloganlar atarken, bazı sürücüler de korna çalarak gruba destek verdi.

Grup adına açıklama yapan Zeynep Yurttaş, "Başakşehir Direniş" adıyla 27 Ekim 2025'te başlattıkları boykot nöbetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Taleplerinin tek bir işletmeyle sınırlı olmadığını belirten Yurttaş, ???????"Bizim istediğimiz şey mahallemizi boykot markalardan temizlemek istiyoruz. Ülkemizi boykot markalardan temizlemek istiyoruz. Yerli, milli hamburger, içecek istiyoruz. Yediğimiz şey sağlıklı olsun istiyoruz. Gazze'deki olduğu gibi mazlumlara kurşun olarak dönmesin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup üyeleri açıklamanın ardından boykot nöbetine devam etti.

Kaynak: AA
BaşakşehirPolitikaGüncelSon Dakika

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