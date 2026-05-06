CHP'li Karamanoğlu Başakşehir'de 85 Milyonluk İhale Farkına Tepki Gösterdi: "Bu, Kamu Kaynaklarının Birilerine Peşkeş Çekilmesidir"

(İSTANBUL) Başakşehir Belediyesi, en düşük teklifin 50 milyon TL olduğu yemek ihalesini 135 milyon TL'ye bir firmaya verdiği ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başakşehir Belediye Meclis üyesi Emel Karamanoğlu ihaledeki 85 milyonluk farka dikkat çekerek "Bu, kamu kaynaklarının birilerine peşkeş çekilmesidir" eleştirisinde bulundu.

AK Parti'li başkan Yasin Kartoğlu yönetimindeki Başakşehir Belediyesi'ne ait 2025 Faaliyet raporunun değerlendirildiği meclis toplantısında CHP'li Başakşehir Belediye Meclis üyesi Emel Karamanoğlu denetim raporunda yer alan bulgularla ilgili tespit ettikleri usulsüzlükleri gündeme getirdi.

"AKP'li belediyenin ihalesinde 85 milyonluk fark"

Denetim Komisyonu'nda yer alan Emel Karamanoğlu, rapora şerh düştüğü yazısında, tespit ettiği bulgularla ilgili söz aldı. Karamanoğlu, konuşmasında AKP'li Belediye'nin 135 milyona bir firmaya verdiği "yemek hizmeti" ihalesinde en düşük teklifin 50 milyon lira olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. CHP'li Karamanoğlu arada oluşan 85 milyonluk farka dikkat çekerek, bu duruma tepki gösterdi. İhalede katılımın neredeyse imkansız hale getirildiği eleştirisini yönelten CHP'li Karamanoğlu, "rekabetin baştan engellendiğini, kamu kaynaklarının birilerine peşkeş çekildiğini" savundu.

CHP'li Karamanoğlu, "Bu fark küçük bir fark değildir. Belki sizin için bir Ferrari parası olarak gözünüzde büyütülmeyecek bir bedel olsa da; bu para ile; yeni parklar yapılır, sosyal destek programları genişletilir, öğrencilere burs verilir, mahallelere hizmet götürülür, yıllardır bitiremediğiniz pazar yerleri bitirilir ve Başakşehirli komşularımız yaraları sarılır" eleştirisinde bulundu.

"İhale 72 milyona imzalandı, ödeme aşamasında 103 milyona çıktı"

Raporda dikkat çeken başka bir bulgu ise organizasyon ihalelerindeki farklar oldu. CHP'li Karamanoğlu, bir işin sözleşmesinin 72 milyona imzalandığını ancak ödeme aşamasına gelindiğinde bu tutarın üzerine çıkılarak rakamın 103 milyon lirayı bulduğunu belirtti. CHP'li Karamanoğlu, "Bu sadece bir matematik hatası olamaz; bu, bütçenin kontrolsüzce bir yerlere akıtıldığının, en net ispatıdır" dedi.